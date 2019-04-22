احدث الأخبار

“المالية” تٌطلق نافذة “نقل المعرفة” لموظفي الجهات الحكومية
أبرز المواد
 الاتصالات: لدينا بنية رقمية قوية مكنتّ المملكة من دخول قوائم الدول الأكثر نضوجا في القطاع
أبرز المواد
 عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»
أبرز المواد
 موقع إنستجرام يدرس إخفاء “عداد الإعجاب”
علوم وتكنولوجيا
 “ذئب بشري” طليق يثير رعب نساء لندن
أبرز المواد
 رونالدو يسجل إنجازا لم يحققه أي لاعب في التاريخ
الرياضة
 انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الرابع على التوالي
أبرز المواد
 صحة عسير تنفذ قرار إغلاق أحد المستشفيات الخاصة
منطقة عسير
 سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر المواطنين بعدم الاقتراب من جبل اغونغ
أبرز المواد
 دراسة تكشف المستور.. الملايين يستعملون “أغبى كلمة سر”
أبرز المواد
 الحوثيون يحتجزون مساعدات إغاثية خاصة بمستشفيات إب
أبرز المواد
 المجلس الانتقالي يثمن دعم المملكة والإمارات لاقتصاد السودان
أبرز المواد
“المالية” تٌطلق نافذة “نقل المعرفة” لموظفي الجهات الحكومية

“المالية” تٌطلق نافذة “نقل المعرفة” لموظفي الجهات الحكومية

أبرز المواد
الاتصالات: لدينا بنية رقمية قوية مكنتّ المملكة من دخول قوائم الدول الأكثر نضوجا في القطاع

الاتصالات: لدينا بنية رقمية قوية مكنتّ المملكة من دخول قوائم الدول الأكثر نضوجا في القطاع

أبرز المواد
عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»

عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»

أبرز المواد
موقع إنستجرام يدرس إخفاء “عداد الإعجاب”

موقع إنستجرام يدرس إخفاء “عداد الإعجاب”

علوم وتكنولوجيا

“المالية” تٌطلق نافذة “نقل المعرفة” لموظفي الجهات الحكومية

“المالية” تٌطلق نافذة “نقل المعرفة” لموظفي الجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=720032
المناطق - الرياض

أطلقت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني نافذة “نقل المعرفة”، التي تتيح لزائر الموقع تحميل عدد من القوالب والنماذج التي أعدها مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة مشاركةً منه في دعم ومساعدة الجهات الحكومية في إعداد نماذج الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأي فرد في أي جهة حكومية داخل النطاقات gov.sa و edu.sa أن يحصل عليها ويستخدمها ويعيد نشرها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية مع مراعاة الضوابط القانونية التي تم نشر هذه القوالب بموجبها من خلال التزام المستخدم بوثيقة (NDA) عدم إفشاء سرية المعلومات.
وبيّن رئيس مكتب تحقيق الرؤية بوزارة المالية المهندس خالد بن محمد المحاسن أن هذه النافذة تعد بمثابة دليل استرشادي للجهات الحكومية بحيث يمكنّها من الاستفادة مما ورد في القوالب والنماذج من تفاصيل فنية ومعايير وأطر تساعدهم في إعداد النماذج الخاصة بمشاريع تلك الجهات دعمًا لتنفيذ استراتيجية الجهات ومشاريعها.
وأكّد المحاسن أن هذه النافذة تعد في مراحلها الأولى وستشمل في المراحل الآتية الإجراءات والعمليات ونماذج التقارير ومقاطع الفيديو التوضيحية لكيفية أداء العمليات التشغيلية وإنجازها ومتابعتها ومراقبتها بما يضمن حفظ المعرفة وتوثيقها وتعظيم الفائدة منها ليكون المكتب نواة إدارة المعرفة في الوزارة والجهات الحكومية، داعيًا الجهات للدخول للنافذة والاستفادة منها، سائلًا الله للجميع التوفيق، ولهذا الوطن النجاح في مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030.
يذكر أنه يمكن تحميل القوالب والنماذج التي أعدها مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة من خلال الرابط التالي: https://www.mof.gov.sa/vro2030/Knowledge_Center/Pages/default.aspx .

روابط ذات صلة

الاتصالات: لدينا بنية رقمية قوية مكنتّ المملكة من دخول قوائم الدول الأكثر نضوجا في القطاع

الاتصالات: لدينا بنية رقمية قوية مكنتّ المملكة من دخول قوائم الدول الأكثر نضوجا في القطاع
عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»

عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»
“ذئب بشري” طليق يثير رعب نساء لندن

“ذئب بشري” طليق يثير رعب نساء لندن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*