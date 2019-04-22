احدث الأخبار

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على كارديف سيتي ..وأرسنال يخسر
أبرز المواد
 “المالية” تٌطلق نافذة “نقل المعرفة” لموظفي الجهات الحكومية
أبرز المواد
 الاتصالات: لدينا بنية رقمية قوية مكنتّ المملكة من دخول قوائم الدول الأكثر نضوجا في القطاع
أبرز المواد
 عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»
أبرز المواد
 موقع إنستجرام يدرس إخفاء “عداد الإعجاب”
علوم وتكنولوجيا
 “ذئب بشري” طليق يثير رعب نساء لندن
أبرز المواد
 رونالدو يسجل إنجازا لم يحققه أي لاعب في التاريخ
الرياضة
 انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الرابع على التوالي
أبرز المواد
 صحة عسير تنفذ قرار إغلاق أحد المستشفيات الخاصة
منطقة عسير
 سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر المواطنين بعدم الاقتراب من جبل اغونغ
أبرز المواد
 دراسة تكشف المستور.. الملايين يستعملون “أغبى كلمة سر”
أبرز المواد
 الحوثيون يحتجزون مساعدات إغاثية خاصة بمستشفيات إب
أبرز المواد
ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على كارديف سيتي ..وأرسنال يخسر

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على كارديف سيتي ..وأرسنال يخسر

أبرز المواد
“المالية” تٌطلق نافذة “نقل المعرفة” لموظفي الجهات الحكومية

“المالية” تٌطلق نافذة “نقل المعرفة” لموظفي الجهات الحكومية

أبرز المواد
الاتصالات: لدينا بنية رقمية قوية مكنتّ المملكة من دخول قوائم الدول الأكثر نضوجا في القطاع

الاتصالات: لدينا بنية رقمية قوية مكنتّ المملكة من دخول قوائم الدول الأكثر نضوجا في القطاع

أبرز المواد
عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»

عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»

أبرز المواد

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على كارديف سيتي ..وأرسنال يخسر

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على كارديف سيتي ..وأرسنال يخسر
http://almnatiq.net/?p=720033
المناطق - الرياض

استعاد فريق ليفربول الصدارة بفوزه على مضيفه كارديف سيتي بهدفين دون رد اليوم ، فيما فرط أرسنال في فرصة تعزيز آماله في حجز إحدى بطاقات دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام كريستال بالاس 2 – 3 اليوم في المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
واستعادة ليفربول المركز الأول برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي الذي بات مطالبا بالفوز على جاره ومضيفه مانشستر يونايتد الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 31 لانتزاع الصدارة وتعزيز حظوظه في الحفاظ على اللقب.
وتجمد رصيد أرسنال عند 66 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام جاره اللندني تشلسي الذي يملك فرصة الانفراد في حال فوزه على ضيفه بيرنلي غدًا الإثنين في ختام المرحلة، وبفارق نقطتين أمام مانشستر يونايتد السادس.

روابط ذات صلة

“المالية” تٌطلق نافذة “نقل المعرفة” لموظفي الجهات الحكومية

“المالية” تٌطلق نافذة “نقل المعرفة” لموظفي الجهات الحكومية
الاتصالات: لدينا بنية رقمية قوية مكنتّ المملكة من دخول قوائم الدول الأكثر نضوجا في القطاع

الاتصالات: لدينا بنية رقمية قوية مكنتّ المملكة من دخول قوائم الدول الأكثر نضوجا في القطاع
عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»

عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*