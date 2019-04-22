ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على كارديف سيتي ..وأرسنال يخسر

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استعاد فريق ليفربول الصدارة بفوزه على مضيفه كارديف سيتي بهدفين دون رد اليوم ، فيما فرط أرسنال في فرصة تعزيز آماله في حجز إحدى بطاقات دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام كريستال بالاس 2 – 3 اليوم في المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستعادة ليفربول المركز الأول برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي الذي بات مطالبا بالفوز على جاره ومضيفه مانشستر يونايتد الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 31 لانتزاع الصدارة وتعزيز حظوظه في الحفاظ على اللقب.

وتجمد رصيد أرسنال عند 66 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام جاره اللندني تشلسي الذي يملك فرصة الانفراد في حال فوزه على ضيفه بيرنلي غدًا الإثنين في ختام المرحلة، وبفارق نقطتين أمام مانشستر يونايتد السادس.