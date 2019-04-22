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الدوري الإسباني.. ريال مدريد يفوز بثلاثية على أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يفوز بثلاثية على أتلتيك بلباو
http://almnatiq.net/?p=720035
المناطق - الرياض

فاز فريق ريال مدريد على نظيره أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف دون رد اليوم ، فيما عزز خيتافي حظوظه بحجز إحدى البطاقات المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الكبير بالنتيجة ذاتها على ضيفه إشبيلية اليوم في المرحلة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعزز ريال مدريد موقع فريقه في المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق أربع نقاط خلف جاره أتلتيكو مدريد الثاني ، وتجمد رصيد بلباو عند 46 نقطة بالمركز السابع .
وفي مباراة ثانية، حسم خيتافي النتيجة برباعية رافعاً رصيده إلى 54 نقطه ، وتوقف رصيد إشبيلية عند 52 نقطة بالمركز الخامس .
وتعادل ليفانتي مع إسبانيول 2-2 ، وانفرد ليفانتي مؤقتا بالمركز السادس عشر برصيد 34 نقطة ،ورصيد إسبانيول 42 نقطة بالمركز العاشر مؤقتا ، كما فاز فريق فياريال على ليغانيس بهدفين مقابل هدف ، ليكون رصيد الأول 36 نقطة بالمركز الرابع عشر ، وتوقف رصيد الثاني عند 41 نقطة بالمركز الثاني عشر .

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