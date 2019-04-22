احدث الأخبار

أعراض خفية.. 7 مؤشرات لإصابتك بالحساسية
أبرز المواد
 البرهان يؤكد العثور على مبلغ “خيالي” في منزل البشير.. 113 مليون دولار
أبرز المواد
 روسيا تدشن أطول غواصة نووية.. قدرة تدمير تفوق قنبلة هيروشيما
أبرز المواد
 كابوس مالي في تركيا.. ينذر بالأسوأ
أبرز المواد
 الإنجازات الدولية للمسرح السعودي محاضرة بأدبي جدة
منطقة مكة المكرمة
 وفد من منظومة التجارة والاستثمار يزور ميناء جازان لدراسة الوضع الاقتصادي
منطقة جازان
 مركز فهم يوقع مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات لتوظيف الشباب السعوديين
منطقة الرياض
 الدوري الإسباني.. ريال مدريد يفوز بثلاثية على أتلتيك بلباو
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: مليشيا الحوثي الإرهابية لم يقدموا شيئًا لمصلحة السلام
أبرز المواد
 ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على كارديف سيتي ..وأرسنال يخسر
أبرز المواد
 “المالية” تٌطلق نافذة “نقل المعرفة” لموظفي الجهات الحكومية
أبرز المواد
 الاتصالات: لدينا بنية رقمية قوية مكنتّ المملكة من دخول قوائم الدول الأكثر نضوجا في القطاع
أبرز المواد
أعراض خفية.. 7 مؤشرات لإصابتك بالحساسية

أعراض خفية.. 7 مؤشرات لإصابتك بالحساسية

أبرز المواد
البرهان يؤكد العثور على مبلغ “خيالي” في منزل البشير.. 113 مليون دولار

البرهان يؤكد العثور على مبلغ “خيالي” في منزل البشير.. 113 مليون دولار

أبرز المواد
روسيا تدشن أطول غواصة نووية.. قدرة تدمير تفوق قنبلة هيروشيما

روسيا تدشن أطول غواصة نووية.. قدرة تدمير تفوق قنبلة هيروشيما

أبرز المواد
كابوس مالي في تركيا.. ينذر بالأسوأ

كابوس مالي في تركيا.. ينذر بالأسوأ

أبرز المواد

أعراض خفية.. 7 مؤشرات لإصابتك بالحساسية

أعراض خفية.. 7 مؤشرات لإصابتك بالحساسية
http://almnatiq.net/?p=720050
المناطق - الرياض

إذا كنت تشعر بحكة أو سعال أو تدميع في العيون أو إرهاق، فمن المحتمل أن تكون واحدا من بين الملايين الذين يعانون من الحساسية سنويا، دون أن يدركوا ذلك.

وقد يكون من الصعب على البعض تحديد ما إذا كانوا مصابين بالحساسية أم لا، نظرا لأن أعراضها مشابهة بأعراض أمراض أخرى.

وبحسب ما نقلته “سكاي نيوز” عن موقع “إنسايدر”، فهناك مجموعة من المؤشرات التي لا ينبغي تجاهلها، نظرا لكونها علامات على الإصابة بالحساسية:

أعراض مرضية

يشكو عدد من الأشخاص من التهاب في الحلق أو انسداد الأنف أو حكة في الجلد أو صداع، بينما يعاني آخرون من سعال جاف وضيق في التنفس على فترات.

قد لا تكون كل هذه الأعراض دليلا على معاناتك من الحساسية، إلا أنك إذا كنت تعاني من أعراض متعددة من تلك القائمة في وقت واحد لفترة طويلة، فمن الضروري الحصول على استشارة طبية.

تهيج البشرة

إذا كانت بشرتك متهيجة أو تعاني أحيانا من تورم جسدك، فمن الضروري زيارة أخصائي بالأمراض التنفسية.

وإن كنت تعاني من طفح جلدي يظهر عقب تناول أغذية معينة، أو يزداد سوءا بعد أخذ أدوية محددة أو ملامسة أجسام ما مثل الصوف، فمن الوارد جدا أن تكون مصابا بالحساسية.

حكة وتدميع العينين

تعد الحكة وتدميع العينين من الأعراض الخفية للحساسية، والتي يتجاهلها كثيرون، ظنا منهم أنها حالة عرضية تزول لوحدها.

جيوب أنفية

إن شعرت بإصابتك بالتهاب في الجيوب الأنفية أو نزلة برد استمرت لفترة طويلة حتى بعد تناولك للمضادات الحيوية، فمن المحتمل أن تكون مصابا بالحساسية.

الشعور بالإرهاق

يعتبر الشعور بالتعب والغضب بسرعة، فضلا عن فقدان التركيز، علامات تدل على وجود حساسية، وفق أطباء.

ظهور الأعراض في أماكن معينة

يتفق الأطباء على أن معاناة الشخص من الأعراض المذكور عند دخوله لمبنى أو منزل معين، مؤشر قوي على وجود حساسية.

وقد تكون عوامل منتشرة في المكان، مثل الحيوانات والعفن والغبار، بمثابة محفزات للحساسية.

الحساسية الموسمية

ينصح الأطباء بأخذ استشارة تخصصية لكل من يعاني من أعراض الحساسية سنويا في ذات الموسم. وتشمل بعض الأعراض المرافقة للحساسية الموسمية، التهابا في الحلق وسيلان الأنف وحكة في العيون.

روابط ذات صلة

البرهان يؤكد العثور على مبلغ “خيالي” في منزل البشير.. 113 مليون دولار

البرهان يؤكد العثور على مبلغ “خيالي” في منزل البشير.. 113 مليون دولار
روسيا تدشن أطول غواصة نووية.. قدرة تدمير تفوق قنبلة هيروشيما

روسيا تدشن أطول غواصة نووية.. قدرة تدمير تفوق قنبلة هيروشيما
كابوس مالي في تركيا.. ينذر بالأسوأ

كابوس مالي في تركيا.. ينذر بالأسوأ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*