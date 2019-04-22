الدوري الألماني.. دورتموند يفوز على فرايبورغ ويعيد الفارق إلى نقطة مع بايرن

المناطق - وكالات

أعاد فريق بوروسيا دورتموند الثاني الفارق إلى نقطة واحدة مع بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب، بفوزه على مضيفه فرايبورغ بأربعة أهداف دون رد اليوم في المرحلة الـ 30 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع دورتموند رصيده إلى 69 نقطة مقابل 70 لبايرن ميونيخ الذي كان وسع الفارق إلى أربع نقاط بفوزه الصعب أمس السبت على ضيفه فيردر بريمن 1-صفر، فيما تجمد رصيد فرايبورغ الثالث عشر عند 32 نقطة.

وتعادل هرتا برلين سلبا مع ضيفه هانوفر صاحب المركز الأخير، وتقدم إلى المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام ماينتس (36 نقطة لكل منهما).

وتختتم الجولة غدا بلقاء فولفسبورغ مع إينتراخت فرانكفورت الرابع .