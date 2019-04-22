مركز فهم يوقع مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات لتوظيف الشباب السعوديين

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يوقع مركز فهم غدا الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠١٩م في مقر الجمعية بكلية السياحة والضيافة مقابل جامعة الأمير سلطان مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات لتوظيف الشباب السعوديين وهي: مجموعه التميمي وشركة القصيبي. واتفاقية تدريب مع شركة قوت ( جمعيه المطاعم والمقاهي.) وشركة مكتب الشرق و شركة مسانده. ويهدف مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة لتطوير وتدريب الشباب السعودي على شغل وظائف إدارية وتشغيلية للمنشآت الخدمية العامة والخاصة، بالإضافة إلى وظائف قطاعات السياحة والفندقة على مستوى المملكة. كما أنه يستثمر إمكانات قطاع إدارة المنشآت والضيافة، من أجل توفير فرص وظيفية للشباب والشابات السعوديين المؤهلين. و

يؤدي المركز دورًا مهمًّا في توطين المهن وتطوير وتدريب القوى العاملة من أبناء المملكة لدعم الاقتصاد والسوق المحلي، ورفده بطاقات شابة مؤهلة تشارك في مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية 2030 التي جعلت من الشباب السعودي محورًا للتنمية. وتسعى الشركة لتوفير فرص عملٍ للشباب السعودي وطرح الآلاف من الوظائف بعد التدريب والتأهيل. .

حيث يركِّز مركز فهم على توفير المهارات التي يتطلبها اقتصاد المعرفة، لتكوين رأس مال وطني منتج وقادر على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال توفير احتياجات المؤسسات الخدمية العامة والخاصة، التي تتطلب موظفين ماهرين في إدارة وتشغيل المنشآت والضيافة، مثل الجامعات والمجمعات الحكومية والمراكز التجارية والمنتجعات السياحية والفنادق.