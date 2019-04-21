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أمير نجران بالإنابة يرعى حفل افتتاح ملتقى (الانتماء واللحمة الوطنية) الذي تنظمه هيئة الأمر بالمعروف

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الإنجازات الدولية للمسرح السعودي محاضرة بأدبي جدة

الإنجازات الدولية للمسرح السعودي محاضرة بأدبي جدة
http://almnatiq.net/?p=720066
عادل الزهراني - جدة

يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة محاضرة بعنوان «الإنجازات الدولية للمسرح السعودي» وأثرها على الحركة المسرحية وذلك ضمن فعاليات منتدى المسرح في اللقاء الثامن، مساء الأربعاء القادم.

ويقدمها المسرحي الأستاذ ‎سلطان بن أحمد النوه ‎عضو لجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون بالاحساء ومدير العلاقات العامة والاعلام والنشر بالجمعية عضو مؤسس بجمعية المسرحيين السعوديين عضو بفرقة مسرح الشباب بالأحساء عضو بمكتب الهيئة الدولية للمسرح بالمملكة ممثل ومخرج وسينوغراف مسرحي. ممثل في ٤٣ عملا مسرحيا وإخراج ١١ عمل مسرحي وكتب ٨ نصوص مسرحية.

ويدير اللقاء الأستاذ عبدالرحمن الزهراني الكاتب المسرحي و الدرامي شارك في العديد من المهرجانات المسرحية. وحازت أكثر نصوصه على جوائز متقدمه في المسابقات المسرحية، وله عدة حلقات لبرامج درامية على منصة اليوتيوب.

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