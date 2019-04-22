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الجيش الليبي: ضرباتنا دقيقة وتتفادى المدنيين في طرابلس

الجيش الليبي: ضرباتنا دقيقة وتتفادى المدنيين في طرابلس
http://almnatiq.net/?p=720075
المناطق - وكالات

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأحد، أن الضربات الجوية التي ينفذها الجيش “دقيقة”، وأنها تتفادى المدنيين في طرابلس، محذرا في الوقت نفسه من لجوء الميلشيات الإرهابية هناك لاستخدام المدنيين دروعا بشرية.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي، أن قوات الجيش الوطني أوقعت خلال عملياتها ضد الميليشيات الإرهابية عددا من المقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى دول عربية وأجنبية.

وأضاف: “لا نستغرب وجود أمثال هؤلاء المقاتلين في صفوف الميليشيات، إذ أننا نقاتل تنظيمات إرهابية مثل القاعدة”.

وأشار المتحدث إلى أن عمليات الرصد التي نفذها الجيش كشفت تخزين الميلشيات لأسلحة وذخائر في مستودعات القريبة من التجمعات السكنية.

وتابع: “أعتقد أن مرحلة اتخاذ الإرهابيين للسكان المدنيين دروعا بشرية في طرابلس، قد بدأت”.

واستطرد قائلا: “رغم ذلك فإن ضرباتنا دقيقة ومحدودة وتتفادى المدنيين في طرابلس، وسنبذل كل ما في وسعنا لحمايتهم”.

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