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أمير نجران بالإنابة يرعى حفل افتتاح ملتقى (الانتماء واللحمة الوطنية) الذي تنظمه هيئة الأمر بالمعروف

أمير نجران بالإنابة يرعى حفل افتتاح ملتقى (الانتماء واللحمة الوطنية) الذي تنظمه هيئة الأمر بالمعروف

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أمير نجران بالإنابة يرعى حفل افتتاح ملتقى (الانتماء واللحمة الوطنية) الذي تنظمه هيئة الأمر بالمعروف

أمير نجران بالإنابة يرعى حفل افتتاح ملتقى (الانتماء واللحمة الوطنية) الذي تنظمه هيئة الأمر بالمعروف
http://almnatiq.net/?p=720081
المناطق - نجران

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، أمير منطقة نجران بالنيابة، وبحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، حفل افتتاح ملتقى (الانتماء واللحمة الوطنية) الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران مساء الثلاثاء القادم بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله للاحتفالات بنجران.

ويهدف الملتقى إلى المشاركة في تحصين شرائح المجتمع من الانحرافات الفكرية ومعالجتها، وتعزيز المسؤولية بين الأفراد في المحافظة على أمن الوطن واستقراره، وتعميق الولاء والانتماء لهذه البلاد وولاة أمرها، وبيان حقوق العلماء وأهمية الرجوع إليهم والتلقي عنهم، والمشاركة في ترسيخ الفكر الوسطي بين أفراد المجتمع.
وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر عدة أيام دورات تدريبية، إضافة إلى معرض مصاحب، ومحاضرات علمية لمتخصصين في موضوعات تدعو إلى الحفاظ على الجماعة والتحذير من التحزب، والتوعية بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الأمن.

ويسعى هذا البرنامج لإقامة الدورات التدريبية ذات القيمة المعرفية الداعمة للوسطية وبناء اللحمة الوطنية.

يذكر أن الرئاسة العامة أطلقت مبادرات عديدة لتعزيز الأمن الفكري، ودشنت فعالياتها في مختلف مناطق المملكة للمساهمة في تعزيز مناعة المجتمع الفكرية وتحصين أفراده من المهددات الفكرية.

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