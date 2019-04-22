مبادرة برنامج جودة الحياة الجامعية بتربية المزاحمية للبنات

‏‫المناطق - المزاحمية

أقامت كلية التربية للبنات بالمزاحمية التابعة لجامعة شقراء ممثلة في وكالة التطوير والجودة عدداً من المبادرات من أهمها مبادرة برنامج جودة الحياة الجامعية المُنبثق من وحدة المبادرات التطويرية برئاسة أ. أريج محمد المنصور عضو هيئة التدريس في قسم الطفولة المبكرة ، وبإشراف عميدة الكلية الدكتورة صفية بقري وأيضاً وكيلة الكلية للشؤون التعليمية الدكتورة هياء السبيعي ووكيلة التطوير والجودة الدكتورة نورة الحربي .

وتركزت المبادرة على أساس الوحدة وهو الارتقاء بمستوى الاداء الجامعي ونشر ثقافة التطوير التنظيمي والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المهنية المستدامة لمنسوبات الكلية وإبراز نقاط القوة والتميز لديهن , وحرصا على تفعيل البرامج التطويرية التي تعد خياراً استراتيجياً لتنمية قدرات أفراد المجتمع على مواجهة التحديات وإكسابهم مهارات وخبرات علمية, واستثمار أوقات فراغهم؛ أنشأت الوكالة وحدة خاصة لتنفيذ المبادرات التطويرية المقترحة من طالبات ومنسوبات الكلية, والتي تسهم في تحقيق التميز الفكري وبناء قاعدة معلوماتية للأفكار الإبداعية .

وقدم البرنامج دورة فن التصوير في النادي الفني مع المدربة هند القحطاني وكذالك دورة في دور الطالبة لتحقيق الجودة الجامعية مع الطالبة روابي المفلح في المقهى الثقافي والذي تضمن محاور من أهمها أن الطالبة هي الشريك المهم في تحقيق الجودة والحصول على الإعتماد ، وهي المستهدفة بالجودة والإعتماد على حد سواء .

وقالت وكيلة التطوير والجودة نورة الحربي : المبادرة ترسم معالم النجاح التي طالما تمنوا رؤيتها في الكلية؛ مؤكدة أن دور الطالبة في تحقيق الجودة مهم ونقطة إنطلاقتها تبدأ بدورها الفعّال في الأنشطة الطلابية .

وأشارت أريج المنصور إلى أن ‏الجامعة هي رافد من روافد تنمية المعرفة للطالبات وتكريس المحبة والمشاركة لتجسيد روح الانتماء والعطاء للوطن.