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طقس اليوم: غبار وأتربة على الرياض والقصيم والشرقية

طقس اليوم: غبار وأتربة على الرياض والقصيم والشرقية
http://almnatiq.net/?p=720088
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والقصيم والشرقية والرياض ونجران فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير ونجران والباحة والرياض والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف تصل الى 2.5 بعد الظهيرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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