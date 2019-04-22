واشنطن ستدفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر

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بعد نحو عام من قرار الولايات المتحدة بمغادرة الصفقة النووية الإيرانية، من المقرر أن تعلن وزارة الخارجية أن جميع الدول سوف تضطر إلى إنهاء وارداتها من النفط الإيراني بالكامل أو تخضع لعقوبات أمريكية. هذا تصعيد لحملة “أقصى ضغط” لإدارة ترامب، والتي تسعى إلى إجبار طهران على إنهاء سلوكها غير المشروع في جميع أنحاء العالم.

وذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه، في صباح يوم الاثنين سيعلن وزير الخارجية مايك بومبو لوسائل الإعلام أنه، اعتبارًا من 2 مايو، لن تمنح وزارة الخارجية إعفاءات من العقوبات إلى أي بلد يستورد حاليًا الخام الإيراني أو المكثف، وفقا لمصادر في وزارة الخارجية.

في نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءات مدتها 180 يومًا إلى ثماني دول لمنحهم مزيدًا من الوقت للعثور على مصادر بديلة للنفط. الآن ، وقتهم ينفد.

وقال التقرير إن قرار إنهاء الإعفاءات له آثار على أسواق النفط العالمية ، التي كانت تتوقع بفارغ الصبر قرار الرئيس ترامب بشأن تمديد الإعفاءات. وقال المسؤولون إن تعطل السوق يجب أن يكون ضئيلًا.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية: “سياسة صفر واردات إيرانية نشأت مع الوزير بومبيو”. لقد نفذ هذه السياسة بتنسيق وثيق مع الرئيس في كل خطوة على الطريق. نظرًا لأنه قد تم الآن استيفاء الشروط اللازمة لعدم منح المزيد من SREs ، يمكننا الآن أن نعلن عن استيراد صفر “.