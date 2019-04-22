احدث الأخبار

ارتفاع عدد قتلى تفجيرات سيرلانكا لـ290 قتيلاً
أبرز المواد
 معهد الثقافة والفنون للتدريب و سماء الرؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
منطقة الرياض
 الخارجية الأمريكية: إرهابيون ما زالوا يخططون لهجمات محتملة في سريلانكا
أبرز المواد
 احذر تطبيقات «زيادة المتابعين».. تخترق الحسابات وتورطك في قضايا خطيرة
أبرز المواد
 واشنطن ستدفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر
أبرز المواد
 «السعودية للكهرباء» تحدد 6 خطوات للتسجيل في خدمة «حسابي»
أبرز المواد
 ضبط 3 مواطنين امتهنوا السطو المسلح على المحلات بـ«عسيلة مكة»
أبرز المواد
 وظائف شاغرة للرجال والنساء في مكتب الوكلاء الموحد
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف للجنسين بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
أبرز المواد
 أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الاثنين
أبرز المواد
 طقس اليوم: غبار وأتربة على الرياض والقصيم والشرقية
أبرز المواد
 الدوري الألماني.. دورتموند يفوز على فرايبورغ ويعيد الفارق إلى نقطة مع بايرن
أبرز المواد
ارتفاع عدد قتلى تفجيرات سيرلانكا لـ290 قتيلاً

ارتفاع عدد قتلى تفجيرات سيرلانكا لـ290 قتيلاً

أبرز المواد
معهد الثقافة والفنون للتدريب و سماء الرؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

معهد الثقافة والفنون للتدريب و سماء الرؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

منطقة الرياض
الخارجية الأمريكية: إرهابيون ما زالوا يخططون لهجمات محتملة في سريلانكا

الخارجية الأمريكية: إرهابيون ما زالوا يخططون لهجمات محتملة في سريلانكا

أبرز المواد
احذر تطبيقات «زيادة المتابعين».. تخترق الحسابات وتورطك في قضايا خطيرة

احذر تطبيقات «زيادة المتابعين».. تخترق الحسابات وتورطك في قضايا خطيرة

أبرز المواد

واشنطن ستدفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر

واشنطن ستدفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر
http://almnatiq.net/?p=720092
المناطق_وكالات

بعد نحو عام من قرار الولايات المتحدة بمغادرة الصفقة النووية الإيرانية، من المقرر أن تعلن وزارة الخارجية أن جميع الدول سوف تضطر إلى إنهاء وارداتها من النفط الإيراني بالكامل أو تخضع لعقوبات أمريكية. هذا تصعيد لحملة “أقصى ضغط” لإدارة ترامب، والتي تسعى إلى إجبار طهران على إنهاء سلوكها غير المشروع في جميع أنحاء العالم.

وذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه، في صباح يوم الاثنين سيعلن وزير الخارجية مايك بومبو لوسائل الإعلام أنه، اعتبارًا من 2 مايو، لن تمنح وزارة الخارجية إعفاءات من العقوبات إلى أي بلد يستورد حاليًا الخام الإيراني أو المكثف، وفقا لمصادر في وزارة الخارجية.

في نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءات مدتها 180 يومًا إلى ثماني دول لمنحهم مزيدًا من الوقت للعثور على مصادر بديلة للنفط. الآن ، وقتهم ينفد.

وقال التقرير إن قرار إنهاء الإعفاءات له آثار على أسواق النفط العالمية ، التي كانت تتوقع بفارغ الصبر قرار الرئيس ترامب بشأن تمديد الإعفاءات. وقال المسؤولون إن تعطل السوق يجب أن يكون ضئيلًا.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية: “سياسة صفر واردات إيرانية نشأت مع الوزير بومبيو”. لقد نفذ هذه السياسة بتنسيق وثيق مع الرئيس في كل خطوة على الطريق. نظرًا لأنه قد تم الآن استيفاء الشروط اللازمة لعدم منح المزيد من SREs ، يمكننا الآن أن نعلن عن استيراد صفر “.

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد قتلى تفجيرات سيرلانكا لـ290 قتيلاً

ارتفاع عدد قتلى تفجيرات سيرلانكا لـ290 قتيلاً
الخارجية الأمريكية: إرهابيون ما زالوا يخططون لهجمات محتملة في سريلانكا

الخارجية الأمريكية: إرهابيون ما زالوا يخططون لهجمات محتملة في سريلانكا
احذر تطبيقات «زيادة المتابعين».. تخترق الحسابات وتورطك في قضايا خطيرة

احذر تطبيقات «زيادة المتابعين».. تخترق الحسابات وتورطك في قضايا خطيرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*