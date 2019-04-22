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ارتفاع عدد قتلى تفجيرات سيرلانكا لـ290 قتيلاً

ارتفاع عدد قتلى تفجيرات سيرلانكا لـ290 قتيلاً
http://almnatiq.net/?p=720111
المناطق_وكالات

أعلنت السلطات السريلانكية الإثنين أنّ الشرطة اعتقلت ما مجموعه 13 رجلاً لتورّطهم بالتفجيرات الدامية التي استهدفت فنادق وكنائس في أحد الفصح .

ولم تدلِ السلطات بأي تفاصيل تتعلّق بالموقوفين، لكنّ مصدراً في الشرطة قال لوكالة فرانس برس إنّ الرجال الـ13 محتجزون في موقعين مختلفين في العاصمة كولومبو وقربها.

وأضاف أنّ الموقوفين ينتمون جميعاً إلى جماعة متطرّفة واحد، لم يسمّها.

وقُتل ثلاثة من رجال الشرطة عندما فجّر انتحاري آخر نفسه أثناء مداهمة الشرطة منزلاً كان بداخله عدد من المشتبه بهم.

وفجر اليوم الاثنين أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ حصيلة التفجيرات التي استهدفت في أحد الفصح فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من البلاد ارتفعت الإثنين إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 قتيل.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ “الحصيلة هي حوالى 290 قتيلاً و500 جريح”.

والأحد هزّت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا ثمانية تفجيرات، بينها اثنان على الأقل انتحاريان، استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء إحياء قداديس عيد الفصح.

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