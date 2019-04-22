معهد الثقافة والفنون للتدريب و سماء الرؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

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تم أمس في الرياض توقيع عقد شراكة استراتيجية بين ‏معهد الثقافة والفنون للتدريب و مؤسسة سماء الرؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات

وتهدف الشراكة الإستراتيجية التي تم توقيعها اليوم بين مدير ‏معهد الثقافة والفنون للتدريب الدكتور يحي القبيسي و المدير التنفيذي لمؤسسة سماء الرؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات الأستاذ أحمد بن عبدالله الزهراني الى الاهتمام بالمواهب الثقافية والفنية وتنظيم الدورات التدريبية التي تسهم في تنمية هذه المواهب وتعزيز المهارات

وقد أشاد الاستاذ أحمد الزهراني بالجهود التي يبذلها معهد الثقافة والفنون للتدريب في الاهتمام بالمواهب الثقافية وتعزيز وصقل هذه المواهب من خلال منظومة احترافية متكاملة لاطلاق الطاقات الابداعية لدى النشء السعودي وفقا لرؤية المملكة 2030

الجدير بالذكر ان ‏معهد الثقافة والفنون للتدريب هو أحد مشروعات الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، ويهدف إلى تحقيق أحد أهداف الجمعية الواردة في لائحتها، ونصه: “الاهتمام بالنشء ذوي المواهب الثقافية والفنية وصقلها بالدورات التدريبية ومساعدتهم على الاستفادة القصوى من طاقاتهم الإبداعية”