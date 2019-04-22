«اللقطة الناعمة» تفجر بركان غضب في وجه «صلاح»

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أثارت اللقطة التي جمعت الدولي المصري محمد صلاح بمدافع فريق “كارديف سيتي” الإنجليزي، والتي احتسبها الحكم ركلة جزاء لليفربول الذي يلعب له صلاح، جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية الإنجليزية.

ووصف مدرب كارديف سيتي الإنجليزي، نيل وارنوك، ركلة الجزاء، التي تحصل عليها صلاح، بـ “المسرحية”، مضيفا: “لا أعتقد أن الحكم كان مضطرا لاحتسابها، صحيح المدافع لف ذراعيه على جسد صلاح، وهو ما منح الحكم فرصة لاحتسابها”.

وأشار إلى أنها كانت ركلة جزاء ناعمة، وصلاح ادعى السقوط، هذا عمل يقوم به في الأصل توم دالي”، وذلك في إشارة إلى السباح البريطاني الأولمبي.

وتابع “إذا اعتبر أي حكم مثل هذه اللقطة ضربة جزاء، فإننا سنشهد الكثير من الركلات الترجيحية في المباريات”.

وسبق أن واجه صلاح انتقادات بسبب ما اعتبره منافسوه ومشجعون “تمادي في السقوط” من أجل إقناع الحكام باحتساب أخطاء على لاعبي الفريق المنافس في كرات مثيرة للجدل.