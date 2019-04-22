هروب 47 إخوانياً من طرابلس إلى الدوحة

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المناطق_وكالات

أكد الخبير الخليجي والرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه، تعرض ميليشيات الإرهاب في طرابلس لضربات قوية في المعركة التي يخوضها الجيش الليبي لتحرير العاصمة الليبية من الإرهابيين.

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، إن “ميليشيا الإخوان الإرهابية التابعة لنظامي قطر وتركيا في طرابلس تستخدم الأطفال والنساء دروعاً بشريةً، والبيوت، والمستشفيات مقرات عسكرية”، حسب ما ذكرت صحيفة “المتوسط” الليبية.

وكشف طه، “هروب 47 من إرهابي الإخوان على متن طائرة تركية متجهين للدوحة من طرابلس” بعد تجدد اشتباكات في محيط معسكر اليرموك بين الجيش الليبي، وميليشيات إرهابية تابعة لنظامي قطر وتركيا.

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