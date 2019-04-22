اعتقال قيادي بارز في داعش يقاتل مع قوات الوفاق الليبية

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أكد مصدر من قوات الجيش الوطني الليبي، اعتقال قيادي في تنظيم داعش الإرهابي بين صفوف قوات الوفاق في طرابلس.

وبحسب وكالة “بوابة إفريقيا”، فقال المسؤول الأمني، إن ميليشيا يتزعمها القيادي في التنظيم المعروف بـ “الفار” كانت تعتقل الأسرى، مؤكداً ارتباطاته بالتنظيم الإرهابي، ونشاطاته الإرهابية والإجرامية التي يحتويها سجله الأمني.

وأوضح المسؤول، أن عضو داعش المعروف بالفار، هو محمد سالم محمد بحرون، ويقيم في منطقة الحرشة بمدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس.

ووفقاً للسجل الأمني للفار، فهو مصنف كآمر ميليشيا تم شرعنتها من قبل وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، ثم كلف آمراً لقوة الإسناد الأمني الأول التابعة لمديرية أمن الزاوية، وعين في الشرطة برتبة ملازم أول، بوثائق مزورة وتمت ترقيته إلى رتبة نقيب، ويعمل معه بالميليشيا أبناء عمه ومن بينهم قياديين هما محمد بحرون، وسليمان بحرون.

ويعرف عن الفار قربه من الإرهابي أبوعبيدة الزاوي، وهما يسيطران على مدرية أمن الزاوية من خلال العميد علي مبروك اللافي، “من عائلة أبو عبيدة” الذي يستغل كواجهة باعتباره ضابط شرطة.

وتشارك المجموعة التي يتزعمها الفار ضمن القوات التابعة لحكومة الوفاق إلى جانب مجموعات مسلحة من مدينة الزاوية من بينها عصابات تهريب واتجار بالبشر، وتواجه قوات الجيش في مناطق ورشفانة والسواني وجنزور.

ويعتبر الفار من أخطر مهربي الوقود والبشر في مدينة الزاوية ويدعم ميليشيا “سرية النصر” التي تسيطر على مصفاة وميناء الزاوية النفطي التي يقودها محمد كشلاف الملقب بالقصب، ويساعده عبدالرحمن ميلاد المعروف بلقب “البيدجا”، الذي ألقي القبض عليه قبل عدة أيام أيضاً.