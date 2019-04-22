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أمانة المدينة تعلن قرعة توزيع أصحاب مباسط سوق المناخة للموقع البديل غداً

أمانة المدينة تعلن قرعة توزيع أصحاب مباسط سوق المناخة للموقع البديل غداً

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أمانة المدينة تعلن قرعة توزيع أصحاب مباسط سوق المناخة للموقع البديل غداً

أمانة المدينة تعلن قرعة توزيع أصحاب مباسط سوق المناخة للموقع البديل غداً
http://almnatiq.net/?p=720139
المناطق_المدينة

حددت أمانة منطقة المدينة المنورة الموعد الزمني لإجراء قرعة توزيع وتنظيم المباسط وذلك بعد صدور التعليمات بشأن إعادة نقل المباسط السابقة في سوق المناخة والسقيفة إلى موقع بديل لإجراء القرعة بين البساطين . حيث تم تخصيص يوم الثلاثاء الموافق 18/8/1440 للرجال , ويوم الأربعاء الموافق 19/8/1440 للنساء , وذلك بمقر نادي الأمانة ( امام محطة التلفزيون ) , والواقع في منطقة آبار علي طريق ينبع القديم .

وأعلنت أمانة المدينة الاشتراطات المتعلقة لإجراء القرع المزمع إقامتها كالآتي : حضور صاحب المبسط شخصياً معه أصل الهوية الوطنية + 2 صورة شخصية حديثة مقاس (3*2) , التوقيع والبصمة على الضوابط والتعليمات قبل إجراء القرعة , عدم أحقية الاعتراض على الموقع بعد إجراء القرعة . علماً بأنه سيتم استبعاد كل من لديه وظيفة حكومية أو خاصة أو سجل تجاري أو رخصة محل أو أي نشاط آخر أو عمالة تحت كفالته أو مهنته طالب , واستبعاد كل من يتبين أنه ليس له مبسط ( سابق ) في سوق المناخة والسقيفة قبل إخلاء الموقعين وإن استلم المبسط , نظراً لأولوية أصحاب المباسط السابقة في المناخة والسقيفة . وتقبل الاعتراضات أو من كان لديه وجهة نظر خطياً باستثناء القرعة والتوزيع .

 

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