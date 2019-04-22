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«تسلا» تُحقق في حادث انفجار سيارة «تشتعل ذاتيًّا»

«تسلا» تُحقق في حادث انفجار سيارة «تشتعل ذاتيًّا»
http://almnatiq.net/?p=720149
المناطق_الرياض

قالت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم الاثنين، إنها أرسلت فريقاً للتحقيق في مقطع مصور بُث على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية لانفجار سيارة تسلا أثناء توقفها.

وجرى تبادل المقطع المصور على نطاق واسع على منصة ويبو الصينية المماثلة لتويتر وأصبح هاشتاق (وسم) ” تسلا تشتعل ذاتياً” أحد أكثر الموضوعات قراءة على ويبو بعد أن حصل على أكثر من خمسة ملايين مشاهدة.

وقالت تسلا على حسابها الرسمي على ويبو “بعد اكتشافنا هذا الحادث في شنغهاي أرسلنا على الفور فريقا إلى الموقع. نجري الآن اتصالات مع الإدارات المعنية لتفهم الموقف . وبناء على المعلومات الحالية لم يصب أحد”.

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