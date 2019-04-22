متحدث «الإسكان»: 46 مشروعاً للوحدات السكنية «فلل وشقق وتاون هاوس»

قال المتحدث باسم وزراة الإسكان سيف السويلم، إن هناك عدداً من المشاريع ستكتمل خلال العام الجاري 2019، ما بين مدن الرياض وجدة والدمام.

وأضاف السويلم، إن هناك 46 مشروعاً بدأ تنفيذها فعلياً من أصل 70 مشروعاً تتوزع في جميع مناطق المملكة، وتوفر أكثر من 130 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس، وبالأسعار التي تتناسب مع قدرات المتقدمين للدعم السكني.

وأوضح أن تلك المشاريع تضم مساحات متنوعة بمواصفات عصرية، ضمن بيئة إسكانية متكاملة، لا تقتصر على الواحدات السكنية فحسب، وإنما تمتد أيضاً لتوفير المرافق الخدمية كافة اللازمة للمستفيدين.