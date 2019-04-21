بلدية أملج تواصل فعاليات حملة ” حافظوا على نظافة مدينتكم”

المناطق_ فايز السميري

واصلت بلدية محافظة أملج تنفيذ حملتها ” حافظوا على نظافة مدينتكم ” تحت شعار “وضع النفايات في أماكنها المخصصة سلوك حضاري” , بحضور مدير إدارة الخدمات بالبلدية الدكتور لؤي محمد المطوع وبمتابعة من رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان.

وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية نايف جابر البرقاني أن الحملة تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة , خاصة الشواطئ وأماكن التنزه التي يقصدها الأهالي و السياح , مشيراً إلى أن الحملة واكبها توزيع أكياس على المتنزهين لوضع النفايات بها ووضعها في الأماكن المخصصة لها , كتب عليها بعض العبارات التوعوية .