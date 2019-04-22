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أسعار النفط تقفز توقعا لإنهاء الإعفاءات الأمريكية من عقوبات إيران

أسعار النفط تقفز توقعا لإنهاء الإعفاءات الأمريكية من عقوبات إيران
http://almnatiq.net/?p=720161
المناطق_وكالات

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن بدا أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن إلزام جميع مشتري النفط الإيراني بإنهاء وارداتهم منه أو الخضوع لعقوبات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 بالمئة إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر تشرين الثاني، قبل أن
تتراجع إلى 73.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش،بارتفاع 2.3 بالمئة عن آخر إغلاق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.9 بالمئة إلى 65.87 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 31 أكتوبر تشرين الأول.

وبحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، بلغ السعر 65.50 دولار للبرميل بارتفاع 2.3 بالمئة عن التسوية السابقة.

وأفادت أنباء، كانت واشنطن بوست أول من نشرتها أمس الأحد، أن الولايات المتحدة تستعد للإعلان اليوم عن أن المشترين الحاليين للنفط الإيراني لن ينالوا مزيدا من الإعفاءات من العقوبات.

وقال كاتب بالصحيفة، نقلا عن مسؤولين اثنين بالخارجية الأمريكية لم يسمهما، إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعلن “أنه
اعتبارا من الثاني من مايو (أيار) لن تمنح وزارة الخارجية الأمريكية مزيدا من الإعفاءات من العقوبات لأي دولة تستورد الخام
أو المكثفات من إيران”.

وأكد مصدر مطلع لرويترز صحة التقرير، لكن متحدثا باسم الخارجية الأمريكية رفض التعليق.

وسيقلل وقف الإعفاءات إمدادات النفط بسوق تشهد شحا بالفعل بسبب العقوبات الأمريكية على إيران وعلى فنزويلا وهي عضو آخر في أوبك.

وإلى جانب ذلك، تفرض أوبك ومنتجو نفط عالميون آخرون تخفيضات على الإمدادات منذ بداية العام بهدف تقليص المعروض بأسواق النفط العالمية ودعم الأسعار.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار برنت أكثر من الثلث هذا العام،بينما صعد غرب تكساس الوسيط أكثر من 40 بالمئة في الفترة ذاتها.

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