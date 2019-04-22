بدء العمل في قسم القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

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أعلنت صحة بيشة عن بدء العمل في قسم القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله في بيشة بعد إكتمال التجهيزات الخاصة بالقسم والمشتملة على جهاز قسطرة القلب والأوعية الدموية والقساطر التشخيصية والقيادية والدعامات والبالونات .

ويعمل القسم في المرحلة التشغيلية الأولى فترة يومين في الأسبوع ” الأحد والأربعاء ” ، وقد تم في اليوم الأول إجراء ثلاث عمليات لثلاث حالات جميعها بحمد الله تكللت بالنجاح .

تجدر الإشارة إلى صحة بيشة تقدم خدماتها لسكان محافظات بيشة وبالقرن وتثليث والأمواه ويعتبر مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة المستشفى المرجعي الأول لمستفيدي الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة.