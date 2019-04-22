احدث الأخبار

‏‫وزارة العمل تعلن عن فتح التسجيل الالكتروني للراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية
أبرز المواد
 بلدية أملج تواصل فعاليات حملة ” حافظوا على نظافة مدينتكم”
منطقة تبوك
 بدء العمل في قسم القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
منطقة عسير
 الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل تنجح بعمل أول حالة زراعة قوقعه إلكترونيه في الجبيل
المنطقة الشرقية
 الأميرة فهدة بنت سعود تدشن الجمعية التعاونية الحرفية بمنطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 أسعار النفط تقفز توقعا لإنهاء الإعفاءات الأمريكية من عقوبات إيران
أبرز المواد
 متحدث «الإسكان»: 46 مشروعاً للوحدات السكنية «فلل وشقق وتاون هاوس»
أبرز المواد
 نصيحة من «المطلق» لمقيمي الدعاوى على «الصندوق العقاري» (فيديو)
أبرز المواد
 «تسلا» تُحقق في حادث انفجار سيارة «تشتعل ذاتيًّا»
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة نجران
أبرز المواد
 اعتقال قيادي بارز في داعش يقاتل مع قوات الوفاق الليبية
أبرز المواد
 هل يساعد «ملح الهيمالايا» على ضبط ضغط الدم؟
أبرز المواد
‏‫وزارة العمل تعلن عن فتح التسجيل الالكتروني للراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية

‏‫وزارة العمل تعلن عن فتح التسجيل الالكتروني للراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية

أبرز المواد
بلدية أملج تواصل فعاليات حملة ” حافظوا على نظافة مدينتكم”

بلدية أملج تواصل فعاليات حملة ” حافظوا على نظافة مدينتكم”

منطقة تبوك
بدء العمل في قسم القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

بدء العمل في قسم القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

منطقة عسير
الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل تنجح بعمل أول حالة زراعة قوقعه إلكترونيه في الجبيل

الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل تنجح بعمل أول حالة زراعة قوقعه إلكترونيه في الجبيل

المنطقة الشرقية

‏‫وزارة العمل تعلن عن فتح التسجيل الالكتروني للراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية

‏‫وزارة العمل تعلن عن فتح التسجيل الالكتروني للراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية
http://almnatiq.net/?p=720175
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن فتح باب التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، للعام الدراسي (1440/1441هـ)، اعتبارًا من يوم الخميس القادم (20 شعبان 1440هـ)، وتستمر حتى 6 شوال من العام الجاري.

وأتاحت الوزارة للراغبين في الالتحاق في المراكز، إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الالكترونية للوزارة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد حددت الوزارة عددًا من الشروط اللازمة لقبول المستفيد في مراكز الرعاية النهارية لتشمل الحالات من عمر سنتين حتى عمر 45 سنة، وأن تكون درجة ذكاء المستفيد أقل من 50 درجة بحسب المقاييس المعتمدة ممن يعانون من اضطراب فكري متوسط أو شديد، حيث سيتم تحويل من تتجاوز درجة ذكائهم هذه الدرجة إلى المراكز التابعة لوزارة التعليم، كما يجب أن لا يكون المستفيد مسجلًا في برامج التعليم العام أو الخاص أو التربية الخاصة، بالإضافة إلى خلوه من المشاكل الصحية والأمراض السارية والمعدية، والاضطرابات النفسية والسلوكية التي تشكل خطرًا على نفسه وعلى الآخرين، وخلوه من الأمراض المانعة للقبول مثل الصرع المستعصي وضعف عضلة القلب والفشل الرئوي والكلوي، وعدم اعتماده على أجهزة طبية متصلة.

يذكر أن الوزارة قد اعتمدت عددًا من الإجراءات التسهيلية بهدف التيسير على المستفيدين الراغبين بالتسجيل في مراكز الرعاية النهارية البالغ عددها 193 مركزًا موزعة في مختلف مناطق المملكة.

 

روابط ذات صلة

الأميرة فهدة بنت سعود تدشن الجمعية التعاونية الحرفية بمنطقة مكة المكرمة

الأميرة فهدة بنت سعود تدشن الجمعية التعاونية الحرفية بمنطقة مكة المكرمة
أسعار النفط تقفز توقعا لإنهاء الإعفاءات الأمريكية من عقوبات إيران

أسعار النفط تقفز توقعا لإنهاء الإعفاءات الأمريكية من عقوبات إيران
متحدث «الإسكان»: 46 مشروعاً للوحدات السكنية «فلل وشقق وتاون هاوس»

متحدث «الإسكان»: 46 مشروعاً للوحدات السكنية «فلل وشقق وتاون هاوس»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*