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براعم التحدي بالجوف يختتم عامه التأهيلي الثالث

براعم التحدي بالجوف يختتم عامه التأهيلي الثالث

منطقة الجوف
‏‫وزارة العمل تعلن عن فتح التسجيل الالكتروني للراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية

‏‫وزارة العمل تعلن عن فتح التسجيل الالكتروني للراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية

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براعم التحدي بالجوف يختتم عامه التأهيلي الثالث

براعم التحدي بالجوف يختتم عامه التأهيلي الثالث
http://almnatiq.net/?p=720178
المناطق_محمد الحسن

اختتم مركز براعم التحدي للرعاية النهارية بالجوف يوم الأحد ١٦شعبان١٤٤٠هـ عامه التأهيلي الثالث في حفل خاص بهذه المناسبة ضم فقرات متعددة و متنوعة بدأت بكلمة للقائد الأستاذ أكرم العيد نُقلت مرئياً للحضور وأيضاً كلمة لمديرة المركز الأستاذة هبة السعدون ، كما شاركت طالبات مدارس ابتدائية التجديد الأهلية من خلال فقره ترحيبية بالضيوف ، وشارك براعم المركز بمجموعة مقاطع مرئية تم عرضها على البروجكتر، بالإضافة إلى مشاركات و عروض مسرحية متميزة .
وقبل الختام كان هناك مسيرة خاصة بالطفلة ريم الحارثي التي تم تخريجها لمدارس الدمج الحكومي وعرض مسيرة متميزة لبعض من الأطفال القابلين للدمج مستقبلاً تحت شعار (مستقبلي واعد) واختتمت نهاية الفقرات بتكريم خاص من مديرة المركز الأستاذة هبة السعدون لضيوف الحفل والكادر الوظيفي .
هذا وقدمت إدارة المركز جزيل الشكر والتقدير وخالص التهاني للطاقم الإداري و الفني لجميع الاخصائيات على جهودهن المميزة في تنفيذ
البرامج التأهيلية للعام الحالي ، وشكر خاص قدمه القائد الأستاذ أكرم العيد لكل من ساهم وشارك في الحفل الختامي متمنياً للجميع التوفيق والسداد ، ومتطلعًا لعام مقبل مليء بالنجاحات والطموح ، سائلين الله للجميع بدوام التوفيق والنجاح .

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