أمير منطقة تبوك يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، بمكتبه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة السيد فرنسوا غويت، والوفد المرافق له ،الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير الفرنسي ومرافقيه, متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة, منوهاً سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب السفير فرنسوا غويت عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة تبوك، مشيداً بما شاهده في منطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية .