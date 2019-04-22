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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس جمهورية الكونغو

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس جمهورية الكونغو
http://almnatiq.net/?p=720253
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر غرق عبّارة في بحيرة كيفو شرق جمهورية الكونغو وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال الملك المفدى // علمنا بنبأ غرق عبّارة في بحيرة كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة//.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر غرق العبّارة في بحيرة كيفو شرق جمهورية الكونغو وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال سمو ولي العهد // بلغني نبأ غرق العبّارة في بحيرة كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة //.

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