الكلية التقنية بنجران تتيح التسجيل بالبرامج المساندة للمتدربين

المناطق - نجران

تعلن الكلية التقنية بنجران عن بدء التسجيل في البرامج التدريبية المساندة لمتدربي الكلية وذلك ضمن خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تحرص من خلالها على رفع مستوى الجودة في مخرجاتها التدريبية من خلال تحسين وتطوير أداء المتدربين وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أنه يمكن التسجيل في البرامج عن طريق نظام رايات التي تحتوي على العديد من البرامج البالغ عددها 15 برنامجاً تدريبياً.

وأضاف “آل عتيق” أنه يمكن للمتدرب إضافة البرنامج الذي يرغب الالتحاق به إلى منصة البلاك بورد والحضور من منزله أو أي مكان آخر، وسوف يمنح شهادة برنامج تدريبي معتمد يضاف إلى سيرته الذاتية.