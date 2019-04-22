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أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه يستقبل وزير الحرس الوطني

أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه يستقبل وزير الحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=720268
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اليوم (الإثنين) بمقر الإمارة في جدة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر.
وقدم وزير الحرس الوطني للسلام على أمير منطقة مكة ونائبه قبل رعاية سموه لمؤتمر سلامة المرضى السنوي التاسع الذي تنظمه الشؤون الصحية بالحرس الوطني بجدة والذي تنطلق فعالياته اليوم ويستمر على مدى أربعة أيام، بمشاركة خبراء عالميين يقدمون من خلالها أكثر من 60 محاضرة علمية  و15 ورشة عمل

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