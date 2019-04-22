أمير تبوك يلتقي رئيس الهيئة العامة للموانئ

المناطق - تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة ، اليوم, معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب بحضور مدير عام ميناء ضباء الكابتن أيمن الجهني .

ورحب سمو أمير المنطقة بمعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ الذي قدم لسموه التقرير السنوي لأعمال ونشاطات ميناء ضباء خلال الفترة الماضية، حيث أكد سموه أن ميناء ضباء من الموانئ التي لها دور رئيس بين موانئ المملكة والعمل على التوسع في جميع خدماته ومشروعاته التطورية بما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة الحركة التجارية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة بصفه خاصة والمملكة بصفه عامه في ظل الدعم المتواصل الذي تلقاه الموانئ بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – لمواكبه رؤية المملكة 2030 .

من جهته قدم رئيس الهيئة العامة للموانئ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يلقاه الميناء من دعم ومتابعة من سموه وقال: إن توجيهات سموكم ستكون دافعاً لتطوير الميناء والاستفادة من جميع الإمكانيات والخدمات المتواجدة لما يتميز به الميناء من موقع مميز واستراتيجي وهو حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا ودول العالم “. وما يشهده الميناء من مشروعات تطوريه كبيره سيكون لها الأثر في النهوض بالخدمات التي يقدمها الميناء .