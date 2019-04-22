احدث الأخبار

انطلاق تمرينات ” أسد الجنوب 3 ” بالشرقية
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يرأس مجلس المنطقة غداً
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي رئيس الهيئة العامة للموانئ
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه يستقبل وزير الحرس الوطني
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تتيح التسجيل بالبرامج المساندة للمتدربين
منطقة نجران
 “التقاعد” تدعو العائدين للخدمة لتقديم طلب ضم الخدمة الحكومية السابقة قبل نهاية المهلة النظامية
أبرز المواد
 وزير العدل للقضاة: هذا العام هو عام التحول الرقمي في قضاء التنفيذ بشكل كامل
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس جمهورية الكونغو
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
منطقة تبوك
 مدير “تعليم الجوف” يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
منطقة الجوف
 فرع العمل والتنمية الاجتماعية بعسير يقيم ملتقى الاسر الكافلة للأيتام الاول
منطقة عسير
انطلاق تمرينات ” أسد الجنوب 3 ” بالشرقية

انطلاق تمرينات ” أسد الجنوب 3 ” بالشرقية

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يرأس مجلس المنطقة غداً

أمير منطقة تبوك يرأس مجلس المنطقة غداً

أبرز المواد
أمير تبوك يلتقي رئيس الهيئة العامة للموانئ

أمير تبوك يلتقي رئيس الهيئة العامة للموانئ

أبرز المواد
أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه يستقبل وزير الحرس الوطني

أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه يستقبل وزير الحرس الوطني

أبرز المواد

انطلاق تمرينات ” أسد الجنوب 3 ” بالشرقية

انطلاق تمرينات ” أسد الجنوب 3 ” بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=720277
المناطق - واس

انطلقت بالمنطقة الشرقية اليوم ، تمرينات ” أسد الجنوب 3 ” المشترك ، الذي تنفذه القوات البرية الملكية السعودية ، بمشاركة قوات الجمهورية الفرنسية ، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني ومن الجانب الفرنسي المقدم لوكيه.
ورحب قائد المنطقة الشرقية خلال كلمه ألقاها ، بالضيوف المشاركين ‏، معلناً انطلاق تمرينات أسد الجنوب المشترك في نسخته الثالثة في المنطقة الشرقية بين القوات الفرنسية الصديقة والقوات البرية الملكية السعودية وهو عبارة عن تمرين مركز قيادة يهدف إلى تبادل المعلومات وزيادة الخبرات بين قوات البلدين ، كما يركز على تدريب القادة وهيئة الركن على التخطيط وعملية صنع القرار العسكري.
من جهته قال قائد القوة المشاركة من الجانب الفرنسي : إن تمرين أسد الجنوب هو تمرين حقيقي، وتمرين يسمح لنا كقوة فرنسية وقوة سعودية بتبادل الخبرات والمهارات بين الجانبين.
الجدير بالذكر أنه تم رفع علم المملكة العربية السعودية وعلم الجمهورية الفرنسية للدولتين المشاركتين في التمرين , إيذانا ببدء التمرين وعزف السلام الملكي لكلا البلدين.

 

روابط ذات صلة

أمير منطقة تبوك يرأس مجلس المنطقة غداً

أمير منطقة تبوك يرأس مجلس المنطقة غداً
أمير تبوك يلتقي رئيس الهيئة العامة للموانئ

أمير تبوك يلتقي رئيس الهيئة العامة للموانئ
أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه يستقبل وزير الحرس الوطني

أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه يستقبل وزير الحرس الوطني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*