مدرسة القيادة بجامعة القصيم تعلن عن فتح باب التسجيل للراغبات في تعلم القيادة

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أعلنت مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، اليوم الإثنين، عن آلية ومواعيد التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج ٣٠ ساعة (لمن لا تجيد القيادة)، وبرنامج ٦ ساعات (لمن تجيد القيادة أو تحمل رخصة قيادة منتهية)، حيث تشمل البرامج ساعات تدريبية داخل السيارة ومعامل المحاكاة، بالإضافة إلى محاضرات نظرية في الفصول الدراسية، حيث تضم المدرسة أحدث أجهزة المحاكاة وميادين التدريب، وقسم خاص بإدارة المرور لاستخراج رخص القيادة للمتدربات.

حيث ‏سيتم فتح باب التسجيل لبرنامج 6 ساعات (لمن تجيد القيادة أو تحمل رخصة منتهية)، على موقع مدرسة القيادة الإلكتروني https://quds.qu. edu.sa‎ ، في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 1440/8/18هـ، على أن يتم إغلاق التسجيل آلياً عند اكتمال النصاب، كما ‏سيتم فتح باب التسجيل على الموقع المدرسة الإلكتروني لبرنامج 30 ساعة (لمن لا تجيد القيادة) في تمام الساعة 9:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 1440/8/19 هـ، وسيغلق التسجيل آلياً عند اكتمال النصاب.

‏وكانت مدرسة جامعة القصيم للقيادة قد سلمت مؤخرا رخص القيادة لأول دفعة من المتدربات، وذلك بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي مكثف على مدى 30 ساعة تدريبية واجتيازهن للاختبارات النظرية والعملية.