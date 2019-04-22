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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التكامل التنموي بالإمارة ومكتب المشاريع ذات الأولوية

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التكامل التنموي بالإمارة ومكتب المشاريع ذات الأولوية

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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التكامل التنموي بالإمارة ومكتب المشاريع ذات الأولوية

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التكامل التنموي بالإمارة ومكتب المشاريع ذات الأولوية
http://almnatiq.net/?p=720317
المناطق - جدة
شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التكامل التنموي بالإمارة ومكتب المشاريع ذات الأولوية بهدف تقديم الدعم لقطاعات الأعمال وتذليل التحديات التي قد تواجهها وتمكين وتطوير وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال في المنطقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتنص الاتفاقية على تشارك الطرفين في وضع وتبني خطة عمل استراتيجية وخطط تشغيلية تساعد في الوصول لأعلى درجات الأداء، ويتم من خلالها وضع برامج ومشاريع مشتركة لها أهداف محددة يسعى الطرفان من خلالها لدعم توجه المملكة في تطوير وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال، ودعم المبادرات والمشاريع المتفق عليها بين الطرفين كذلك متابعة مدى استفادة القطاع الخاص والجهات الاستثمارية في المنطقة من برامج المكتب.

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