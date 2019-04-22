أمير الجوف يستقبل مدير مكتب “واس”

الجوف - عبدالعزيز الحموان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة فهد بن سعود الطريف، بمناسبة تعيينه مديراً لمكتب الوكالة بالمنطقة.

واستمع سموه لعرض عن أعمال مكتب الوكالة بمنطقة الجوف، والتغطية الإعلامية للفعاليات والمناسبات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التقارير الإخبارية التي تبرز الجوانب التنموية والزراعية والمقومات السياحية والثقافية والآثار وما تتمتع به المنطقة من أجواء أسهمت في جذب العديد من الزوار من داخل وخارج المملكة.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف مواصلة تلك الجهود ، وأهمية مواكبة الإعلام لمراحل التطور والتنمية التي تشهدها المنطقة ، وتُعنى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله–، بما يتوافق ويحقق رؤية المملكة 2030.

من جانبه ثمن مدير مكتب “واس” بالمنطقة، اهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه ،لأعمال المكتب لأداء مهامه الإعلامية المناطة به.