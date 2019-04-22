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وزير الطاقة: المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب بيان الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني

وزير الطاقة: المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب بيان الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني

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وزير الطاقة: المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب بيان الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني

وزير الطاقة: المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب بيان الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني
http://almnatiq.net/?p=720339
المناطق - واس

صرح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بأن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني؛ حيث تؤكد المملكة مجددًا على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن. وفي هذا الإطار، ستقوم المملكة بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن.
وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم المملكة بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.

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