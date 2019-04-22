أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بمنطقة القصيم اليوم, بمكتب سموه بالإمارة, اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة , بحضور وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير شرطة المنطقة العميد علي بن حسن القحطاني , ومستشار سمو أمير القصيم الدكتور فيصل الخميس ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق , ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المهندس فهد الحربي , ومدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن, ومدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة محمد النهابي, وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم المكلف عبدالكريم الحنايا , وأمين عام البرنامج عضو ومقرر اللجنة أحمد المشيقح.

وأطلع سموه خلال الاجتماع على عرض عن ملتقى القصيم لتمكين الشباب فرصتي الأول وفرصتي الثاني ، وجائزة القصيم للتميز والإبداع “فرع التوطين” ، مستمعاً سموه الإحصائيات والأرقام التي تخدم خطة التوطين لعام 2019م.

كما ناقش سمو أمير منطقة القصيم مع أعضاء اللجنة التنفيذية بالاجتماع عدداً من الأعمال أهمها ما جرى عن مستجدات عمل برنامج التوطين وما قامت به اللجنة من أعمال ومتابعة لقرارات التوطين والاتفاقيات الموقعة في المنطقة ، بالإضافة إلى إطلاع سموه على قرار وزير العمل باستثناء بعض المهن عن التوطين في المولات ومستجدات ورشة عمل التوطين المناطقي.



وأشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, بالجهود المبذولة من قبل اللجنة التنفيذية، والقطاعات المعنية على ما بذلوه خلال الفترة الماضية, مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود والتكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة عبر برنامج التوطين.

وأكد سموه أن العمل جاري على إعداد خطط للتوطين بالتنسيق مع وزارة العمل ، مبنية على دراسة علمية ، من خلال تحليل بيانات طالبي العمل بالمنطقة ، ومعرفة مؤهلاتهم ، وقاعدة تحليل بيانات منشآت القطاع الخاص بالمنطقة والفرص الوظيفية الشاغرة لديهم .

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم على نجاح ملتقى القصيم لتمكين الشباب “فرصتي” ، موجهاً بإقامته بشكلٍ سنوي ، والبدء من الآن بالعمل عليه ، موصياً بضرورة متابعة قرارات التوطين التي تم توقيعها بين وزارة العمل والوزارات والقطاعات المختلفة كالصحة والاتصالات وغيرها ، ومعرفة الأعداد المخصصة لمنطقة القصيم ليتم العمل عليها , مشيراً إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة حاسمة لتمكين أبناء الوطن من هذه القطاعات واستفادتهم منها خلال عملهم بها , لافتاً سموه الأنظار إلى أهمية مواصلة العمل والسعي بكل جدية إلى تمكين أبناء الوطن من العمل في بيئة مناسبة ومستقرة ومنتجه.

وقال سمو أمير منطقة القصيم : إن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تؤكد دائماً أنها ماضية في تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل في بيئات محفزة ومنتجة ومستقرة ، تساعدهم على الإبداع والتميز وإخراج طاقاتهم الإيجابية التي تخدم تنمية الوطن