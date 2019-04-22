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أمانة عسير تخصص 39 مليون ريال لاستكمال مشروع طريق الميه
http://almnatiq.net/?p=720360
المناطق - أبها

أبرمت أمانة منطقة عسير مشروع جديد لاستكمال بعض الأعمال بطريق المية  الرابط بين مدينتي أبها و  خميس مشيط و الذي يعد أحد أهم المشاريع الحيوية التي انجزتها أمانة منطقة عسير مؤخرا .

و اوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن المشروع سيتضمن عملية تقديم خدمات هندسية استشارية لاستكمال الاشراف على بعض المواقع بالطريق و فتح التقاطعات اضافة الى اعمال استكمال تهيئة الطريق ما بين ارصفة و انارة .

مبينا بأن تكلفة المشروع الاجمالية بلغت 39,691,208 مليون ريال ومدة تنفيذه ستكون خلال 720 يوما .

مشيرا الى ان الأمانة قد هيأت مؤخرا أجزاء كبيرة من الطريق و تم الانتهاء من معظمها وتشغيلها بنجاح ، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة ، وإتاحة بدائل متعددة ساهمت في انسيابية الحركة المرورية بين مدينتي أبها و خميس مشيط .

مردفا بأن الامانة لا زالت تواصل جهودها لاستكمال المراحل المتبقية ، حيث يحظى المشروع باهتمام كبير ، خصوصا وانه يعد أحد المشاريع التي ستشكل نقلة نوعيه كبرى في الحركة والنقل و خصوصا عند تشغيل جميع مراحله واكتماله بشكل نهائي .

الجدير بالذكر أن لدى أمانة منطقة عسير العديد من المشاريع الجديدة و المهمة والتي سيتم تنفيذها في مختلف نواحي منطقة عسير مما ستسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين .

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