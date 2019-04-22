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امير الباحة يستقبل مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة ويطلق منصة “بياناتي الوظيفية”

امير الباحة يستقبل مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة ويطلق منصة “بياناتي الوظيفية”
http://almnatiq.net/?p=720366
المناطق - الباحة
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة ، حملة منصة “بياناتي الوظيفية” في المنطقة ، والتي تعد إحدى خدمات وزارة الخدمة المدنية الرقمية التي تقدم لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة فهد بن رشيد بن رقوش .
وفي بداية الاستقبال رحب سمو امير المنطقة ببن رقوش متمنيا لهم التوفيق في خدمة المنطقة وأهلها .
واستمع سموّه الى شرح مفصل عن منصة “بياناتي الوظيفية” التي تُقدّم خدمات الكترونية تكاملية، وتفاعلية، تخدم مجالات الخدمة المدنية، وتستهدف فتح قناة جديدة للبيانات لتمكين الموظفين من الإطلاع على بياناتهم الحالية ، وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية ، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة .
وحث سموه جميع الموظفين في جميع الإدارات الحكومية ، بمحافظات المنطقة على التفاعل الإيجابي مع المنصة والتسجيل فيها تحقيقاً لأهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030 .
من جهته اعرب مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو امير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الفرع في ظل ماتوليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعم كل ما من شأنه راحة المواطنين .
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السيار .

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