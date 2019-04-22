نائب أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس جامعة المستقبل الأهلية ببريدة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، رئيس مجلس إدارة جامعة المستقبل الأهلية ببريدة رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح ، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة ، وعدد من منسوبي الجامعة من عمداء وموظفين ومدير الجامعة الدكتور علي السيف ، الذين قدموا للسلام على سموه ، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تحويل كليات القصيم الأهلية إلى جامعة المستقبل.

ورحب سموه بالجميع ، واطلع على أبرز خطط الجامعة الحالية والمستقبلية والأقسام الدراسية والبرامج التعليمية المواكبة لرؤية ٢٠٣٠ ، مؤكداً على بذل المزيد من الجهود في مجال الأبحاث العلمية وخدمة المجتمع والابتكارات التي تلبي حاجاته ، واستثمار طاقات الطلبة والطالبات بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة.

من جانبه قدم الدكتور المشيقح , الشكر لسمو نائب أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال لهم وتوجيهاته السديدة ، داعياً الله العلي العظيم أن يحفظ لهذه البلاد حكومتها وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ، سائلاً الله أن تكون جامعة المستقبل رافدًا من روافد العلم والمعرفة في مملكتنا الغالية ، وأن يكونوا عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.