أمير منطقة جازان يستقبل وفد ممثلي منظمة التجارة والاستثمار بمجلس الغرف السعودية

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ,بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , وفد ممثلي منظمة التجارة والاستثمار بمجلس الغرف السعودية المعني بدراسة الوضع الاقتصادي لميناء جازان.

ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بأعضاء الوفد الزائر , راجياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

واستمع سموه لشرح مفصل من أعضاء الوفد , عن الأعمال المناطة بهم خلال الزيارة التي استهلها أعضاء الوفد بزيارة ميناء جازان , والالتقاء بمدير ومنسوبي الميناء والجهات الحكومية والخدمية العاملة به , وبحث سبل تأهيل وتطوير الميناء بما يتناسب وأهميته كثالث أكبر الموانئ السعودية على البحر الأحمر , إلى جانب عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بعمل الميناء وفي مقدمتها إمارة المنطقة , وكل ما يضمن تفعيل الميناء تجارياً، من خلال توفير الإمكانات والعمل على زيادة الطاقة التشغيلية للميناء والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة به , وتحديث البنى التحتية لتعزيز خدمات الموانئ للصادرات والواردات.

وأكد سمو أمير المنطقة على الأهمية الاستراتيجية لميناء جازان , وما يتوافر بالميناء من ميز نسبية نظراً لقربه من الجمهورية اليمنية الشقيقة ودول القرن الأفريقي , مثمناً سموه الجهود المبذولة لتطوير الميناء , بما يسهم في التوسع في عمليات التصدير والاستيراد , في مختلف السلع والبضائع واستيراد الماشية والأعلاف بما يخدم منطقة جازان والمناطق الجنوبية بشكل عام , والاستفادة المثلى من الميناء بما يعود على الوطن بالخير والفائدة , ويحقق تطلعات القيادة ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

وشدد الأمير محمد بن ناصر على أهمية الخدمات التي يقدمها الميناء ومنها تسهيل عملية التنقل بين محافظة فرسان وبقية مناطق المملكة من خلال ما وفرته القيادة الرشيدة من عبارات لنقل الركاب والسيارات وعبارات لنقل البضائع والمواد الغذائية والتموينية , من خلال تسيير عدد من الرحلات اليومية المجانية الأمر الذي كان له بالغ الأثر في دعم الحركة التجارية والسياحية بجزر محافظة فرسان.

وابرز سموه ما تزخر به المنطقة من فرص استثمارية في شتى المجالات الاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها من المجالات , وكوادر بشرية مؤهلة مجدداً الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من تلك المقومات والإمكانات , مؤكداً دعم الإمارة وكافة الجهات الحكومية بالمنطقة وتقديم كل العون والمساعدة للمستثمرين بمنطقة جازان.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ورئيس غرفة جازان خالد بن محمد صائغ.