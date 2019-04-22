نائب أمير القصيم يطلع على مشاريع تقنية المعلومات بإمارة المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق صالح البرادي ، ومدير إدارة تقنية المعلومات بالإمارة المهندس يوسف الحربي ، اللذين قدموا للسلام على سموه ، وعرض سير العمل في مشاريع تقنية المعلومات الحالية والمستقبلية للإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة.

واطلع سمو نائب أمير القصيم على مشاريع تقنية المعلومات الحالية والمستقبلية , مستمعاً لشرح مفصل من وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، الذي أوضح أن تلك المشاريع تأتي لرفع مستوى الخدمات بالمنطقة عموماً ، من خلال التعاملات الالكترونية وتطويرها تقنياً وأيضاً متابعة التعديات التي قد تطال الأراضي الحكومية والممتلكات من خلال مشروع عين الصقر المطبق حالياً بالمنطقة ، معبراً عن بالغ شكره وتقديره لدعم سموه لإدارة تقنية المعلومات بالإمارة ، ومتابعته لكل مايخدم التطوير التقني في إمارة المنطقة والبرامج والخدمات التي تقدمها للمواطنين ، مثنياً بما تتلقاه إدارة تقنية المعلومات بإمارة المنطقة من توجيهات مقدمة من قبل صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، لخدمة المنطقة وأهلها , داعياً الله أن يوفق الجميع لكل مافيه خير ونجاح.

ورحب سمو نائب أمير القصيم بهم ، مشيداً بهذه المنجزات التقنية التي حققتها إدارة تقنية المعلومات بالإمارة ، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية , ولصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية , على تشجيعهما الدائم على تطوير الخدمات التقنية لخدمة المستفيدين كافة في المملكة بكل يسر وسهولة , مثنياً على جهود جميع المسؤولين بإدارة تقنية المعلومات في إمارة المنطقة الذين عملوا بإخلاص لتحقيق هذه المشاريع الحالية والمستقبلية ، التي جعلت إمارة المنطقة من المناطق المتقدمة في تقديم الخدمات الإلكترونية ، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.