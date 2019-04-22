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الهيئة الملكية بالجبيل تنفذ حملة تفتيشية مكثفه للرقابة على تطبيق اشتراطاتها التجارية والصحية

الهيئة الملكية بالجبيل تنفذ حملة تفتيشية مكثفه للرقابة على تطبيق اشتراطاتها التجارية والصحية
http://almnatiq.net/?p=720417
المناطق - الجبيل الصناعية
 

الجبيل الصناعية – المناطق

نفذت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة خدمات الأملاك حملة تفتيشية مكثفه على جميع المخابز الآلية في مدينة الجبيل الصناعية للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة لوزن المخبوزات وعدم نقص وزن الخبز عن الحد المسموح به .

من جانبه أكد الاستاذ فالح بن فهاد الهاجري مدير إدارة خدمات الأملاك أن الحملة شملت جميع مخابز المدينة وتعتبر الحملة امتداداً لعدد من الحملات المتنوعة التي تهدف للرقابة التجارية والصحية على جميع المرافق التجارية بالمدينة وذلك عبر التأكيد على أصحاب المحلات بالالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (218) بتاريخ 6/8/1422 هـ .

حيث تضمنت الحملة التحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل عبر التفتيش على مدى نظافة الأسطح المعدنية المعدة لعجن المخبوزات ونظافة الأيدي العاملة و وجود معقم للأيدي لضمان خلوها من التلوث .

وتواصلت الحملات التفتيشية بمدينة الجيل الصناعية  وذلك  للتأكد من ملائمة درجة حرارة الجو العام للمحلات التجارية وتطابق أسعار العروض الترويجية والتحقق من جودة ونظافة وتنظيم مستودع تخزين المواد الغذائية ومدى المسافة بين رفوف التسوق بما يحقق اشتراطات الهيئة الملكية بالجبيل بـ 170 سم لتتمكن عربتين تسوق من المرور بجانب بعضهما . بالإضافة إلى التأكد من تاريخ انتاج اللحوم ومدى صلاحيتها للأكل وصلاحية الأسماك البحرية والفواكه والخضروات المعروضة عبر تواريخ الصلاحية وحمل وسريان مفعول البطاقات الصحية المصروفة للعاملين بالمحلات التجارية .

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية دأبت على إقامة هذهـ الحملات بشكل أسبوعي على جميع مرافقها التجارية حرصاً منها على إظهار صورة نموذجية في تقديم خدماتها وتطبيق أنظمتها .

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