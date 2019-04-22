546 طالباً وطالبة بجامعة بيشة ينفذون 59 مشروعاً تطوعياً استفاد منها 2569 شخصاً

المناطق - بيشة

نفذ 546 طالباً وطالبة من جامعة بيشة أكثر من 10 آلاف ساعة تطوعية خلال العام الحالي 1439- 1440هـ، في 59 مشروعًا تطوعيًا استفاد منها 2569 شخصًا في 51 جهة حكومية وخاصة ومجتمعية. وكشف تقرير أصدرته وكالة الشؤون التعليمية بالجامعة أمس أن المشاريع التطوعية التي نفذها الطلاب والطالبات جاءت على النحو التالي: 24 مشروعًا في محافظة بيشة، و16 مشروعًا في بلقرن، و14 مشروعًا في محافظة تثليث، و5 مشاريع في محافظة النماص.

وأوضح التقرير بأن المشاريع التي نفذها الطلاب في محافظة بيشة تضمنت: نشر الوعي بثقافة العمل التطوعي وتمكينه، وبناء مؤشرات قياس التميز والجودة في العمل الخيري، التدرب على خطة الطوارئ والإسعافات الأولية، مبادرة الشجرة ظلال وجمال، مبادرة البحث عن الأسر المتعففة، مبادرة اكتشاف مواهب الشباب الرياضية، مبادرة أصدقاء المرضي، مساعدة المسافرين وتقييم مدى رضاهم عن الخدمة بالمطار، مشروع نفع التطوعي، تدقيق وتصنيف ملفات الأيتام والمحتاجين، التوعية بأضرار المخدرات.

أما المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الطالبات في محافظة بيشة تضمنت: حملة توعوية بمخاطر استعمال (التقنيات الحديثة – السمنة)، ترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية، حملة توعوية تهتم بظاهرة التنمر والحد منها، ورش توعوية وتحفيزية تهتم بالرياضة والزراعة والسعادة، مبادرة الحفاظ على البيئة والنظافة والمحيط، مبادرة صحتنا بأيدينا، مبادرة صحتي، مبادرة بصمة تطوع، استثمار أوقات الفراغ لدى الطالبات، تعزيز دور المرأة في المجتمع، مساعدة المسافرين ومعرفة مستوى الرضا لديهم، تعزيز روح المواطنة وغرس حب المعلم في نفس الطالب.

وفي محافظة تثليث نفذ الطلاب مبادرات تطوعية اشتملت على ترشيد استهلاك المياه للأغراض المنزلية، مبادرة الاقلاع عن التدخين والمنبهات، التوعية بأضرار المخدرات، توعية صحية للوقاية والإسعافات الأولية. وتضمنت مشاريع الطالبات في تثليث: تحفيز وتكريم المتفوقين في المرحلة الابتدائية، “إجازة سعيدة ومنتجة مع عائلتي” لطالبات المرحلة المتوسطة، مهارات تكوين الشخصية الناجحة في إدارة الذات لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الاستخدام الفعال لوسائل التواصل الاجتماعي، أهمية القراءة وفوائدها بالمرحلة المتوسطة والثانوية، المحافظة على البيئة والنظافة الشخصية، تطوير الذات لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، أهمية العمل الطوعي، تثقيف صحي للوقاية والإسعافات الأولية.

وفي محافظة بلقرن شملت مبادرات الطلاب التطوعية التوعية بالإسعافات الأولية والتعامل مع المصابين، معالجة التشوه البصري وحصر أسبابه، توعية طلاب المرحلة الثانوية بالحياة الجامعية والعمل الحر في سبت العلاية والبشائر، بناء وتحديث قاعدة البيانات لمستفيدي جمعية البر والخدمات الاجتماعية، مبادرة حفظ النعمة ومساعدة المحتاجين، مبادرة تطوع وشارك، مبادرة وجبات آمنة وصحية. أما مبادرات الطالبات تضمنت مشروع دفء الشتاء، التعريف بالحياة الجامعية وتحديد الهدف، توعية بالنظافة المحافظة على الصحة، توعية صحية ببعض الأمراض والوقاية منها، مساعدة المحتاجين، اكتشاف الموهوبين وتحفيزهم، مساعدة المحتاجين، اكتشاف الموهوبين وتحفيزهم.

وفي محافظة النماص نفذ الطلاب مبادرات المساعدة في تقديم خدمات صحية للمرضى وذويهم، التشجير والمحافظة على البيئة. فيما نفذ الطالبات مشاريع: توعية تربوية وترفيهية للطفل، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، تثقيف صحي للوقاية والإسعافات الأولية.