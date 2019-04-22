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قائد مجمع الخبراء بالخرمة يكرم معلميه نظير جهودهم خلال العام

قائد مجمع الخبراء بالخرمة يكرم معلميه نظير جهودهم خلال العام
http://almnatiq.net/?p=720423
الطائف - عادل الزهراني

في ليلة من ليالي الوفاء بتعليم محافظة الخرمة كرم قائد مجمع الخبراء التعليمي الأستاذ/ محمد بن ناصر السبيعي
زملاءه المعلمين المشمولين بحركة النقل الخارجي وتكريم جميع المعلمين نظير جهودهم المميزة طيلة العام الدراسي
وقدمت الدروع والشهادات للمحتفى بهم
كما بادر المعلمون بتقديم درع تذكاري لقائد المجمع عرفاناً بجهوده وشكراً على هذه اللفتة والبادرة التي تجسد عمق العلاقة بين الجميع

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