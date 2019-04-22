“منع استخدام الدهون المهدرجة جزئياً في المنتجات الغذائية” ورشة عمل بغرفة تبوك غداً

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تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك غداً بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة عمل بعنوان “منع استخدام الدهون المهدرجة جزئياً في المنتجات الغذائية” وذلك بمقر الغرفة بمدينة تبوك.

ودعت غرفة تبوك ممثلي شركات الأغذية والمصدرين والمصنعين ومكاتب الاستشارات الغذائية والمهتمين بهذا الشأن للحضور والاستفادة من الشرح الذي سيشرح أسباب منع استخدام الدهون المهدرجة بالإضافة إلى أنه سيتاح في نهاية الورشة المجال للجميع للمناقشة والاجابة على الاستفسارات وإيضاح عدداً من المفاهيم المتعلقة بذلك.