بلدية محافظة تيماء ترفع 25788 متر مكعب من أنقاض داخل الأحياء

تيماء - محمد العنزي

بمتابعة من رئيس بلدية تيماء المهندس سلامه البلوي تواصل بلدية محافظة تيماء برنامجها الخاص برفع الأنقاض بالمحافظة والقرى التابعة لها والمتمركزة داخل الأحياء السكنية وذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التشوه البصري (تحسين المشهد الحضري) التي أطلقتها بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة.

وكشف مدير العلاقات العامة والإعلام / فواز فضي العنزي أن كمية الأنقاض داخل الأحياء التي رفعت خلال الأسبوع الماضي ما يعادل (25788) مترا مكعبا

مؤكدا أن برنامج رفع الأنقاض مستمر بالمحافظة والمراكز التابعة لها حسب الجدول الزمني المعمول لكل حي داخل المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأهاب العنزي بكافة المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية وذلك بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمكان المخصص لها وأن البلدية ستطبق نظام الغرامات والجزاءات بحق كل من يخالف ذلك.

داعيا إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات البلدية التفاعلية والتي تم تخصيصها لإستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفة وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق مركز 940.