رئيس هيئة الرياضة يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

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عقد أصحاب المعالي وزراء الشباب والرياضة العرب اليوم اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس وفد المملكة العربية السعودية.

وناقش المكتب التنفيذي في اجتماعه الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ثم قدّمت وزارة الشباب والرياضة التونسية عرضاً عن فعاليات تونس عاصمة الشباب العربي لعام 2019، كما عُقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية بحضور الأعضاء.

وسيعقد وزراء الشباب والرياضة العرب يوم غدٍ الثلاثاء اجتماع الدورة 42 للمجلس، حيث سينطلق الاجتماع بكلمة لمعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية رئيس الدورة السابقة، ثم كلمة مماثلة لرئيس الدورة الحالية السفير أحمد النازي السفير والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، ثم كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

بعد ذلك سيناقش وزراء الشباب والرياضة العرب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي سيتخللها استعراض نشاط الأمانة الفنية بين دورتي المجلس (41-42)، وكذلك تقديم وزارة الشباب والرياضة المصرية لتقرير عن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018، وتقديم وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية اللبنانية لعرض عن مؤتمر مستقبل الإعلام الرياضي العربي الأول.

