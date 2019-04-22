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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إيران تستخدم عائدات النفط لتمويل الإرهاب

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إيران تستخدم عائدات النفط لتمويل الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=720442
المناطق - واس

أكد وزير الخاريجة الأمريكي مايك بومبيو اليوم، إن إيران تستخدم عائدات النفط لدعم الإرهاب، وأن 40 بالمئة من دخل النظام الإيراني يأتي من النفط.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي في مقر الخارجية الأمريكية: إن الولايات المتحدة لن تقدم أي فترات سماح إضافية لهذا الإعفاء بعد الأول من مايو، مشدداً على أن إيران مسؤولة عن الوضع الإنساني في اليمن ، ومحذرًا طهران من مهاجمة أهداف أمريكية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي: إن إعلان الولايات المتحدة اليوم تحقيق نجاحًا كبيرًا في حملتها للضغط بطريقة معايرة تلبي أهدافنا للأمن القومي مع الحفاظ على أسواق النفط العالمية المزودة بشكل جيد.
وأضاف نحن نقف إلى جانب حلفائنا وشركائنا وهم ينتقلون من الخام الإيراني إلى بدائل أخرى ، لقد أجرينا مناقشات مكثفة ومثمرة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمنتجين الرئيسيين الآخرين لتخفيف هذا الانتقال وضمان إمدادات كافية للسوق “، إضافة إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة مما يضمن ثقتنا في أن أسواق الطاقة ستظل جيدة العرض.
واختتم وزير الخارجية بالقول إن إعلان اليوم يعتمد على النجاحات الكبيرة التي حققتها بالفعل حملة العقوبات الأمريكية التي ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني حتى يغير قادته سلوكهم المدمر، ويحترم حقوق الشعب الإيراني، ويعود إلى طاولة المفاوضات.

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