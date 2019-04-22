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اللواء المنتشري يكرم المتقاعدين ويقلد عددا الافراد رتبهم الجديد بالباحة

اللواء المنتشري يكرم المتقاعدين ويقلد عددا الافراد رتبهم الجديد بالباحة

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اللواء المنتشري يكرم المتقاعدين ويقلد عددا الافراد رتبهم الجديد بالباحة

اللواء المنتشري يكرم المتقاعدين ويقلد عددا الافراد رتبهم الجديد بالباحة
http://almnatiq.net/?p=720445
المناطق-الباحة

كرم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء علي بن خضران المنتشري المتقاعدين من الضباط وصف الضباط بمديرية المنطقة
وذلك بحضور مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي ومدراء الادارات العامة بالمنطقة .
و اشار اللواء المنتشري خلال حفل التكريم الى ان تكريم هؤلاء المتقاعدين هو واجب تجاه ماقدموه لدينهم ثم مليكهم ووطنهم والى الدور الذي كانوا يقومون به خلال فترة عملهم وما كانوا يتحلون به من الخلق الرفيع والعمل الصادق.
من جهة ثانية قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء علي بن خضران المنتشري عدد من الافراد رتبهم الجديد متمنياً للجميع كل التوفيق

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