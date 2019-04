تعرف على “يوم الأرض” الذي يحتفل به العالم اليوم

المناطق - وكالات

يحيي العالم اليوم “يوم الأرض”، لذلك تعد هذه فرصة مثالية لإلقاء نظرة على تأثير البشر على الكوكب والنظر في ما يمكن القيام به من أجل الحفاظ عليه.

ففي كل عام، يحتفل أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم بيوم الأرض من خلال إظهار الدعم لحماية البيئة.

وتقام المهرجانات والتجمعات والفعاليات الخارجية في نحو 200 دولة، وغالبا ما يتم ذلك بدعم من عدد من المشاهير والقادة السياسيين.

ولكن الكثيرين على هذا الكوكب لا يعرفون متى يحتفل العالم بيوم الأرض، ولماذا يتم الاحتفال بمثل هذه المناسبة سنويا، وهنا بعض المعلومات الهامة حول هذا الاحتفال العالمي:

– متى يُحتفل بيوم الأرض؟

يحتفل سكان الكوكب بيوم الأرض، في 22 أبريل من كل عام، ويركز احتفال هذا العام على “حماية أنواعنا”، وهي مبادرة للفت الانتباه إلى الانقراض السريع للأنواع في عالمنا اليوم، والذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالأنشطة البشرية التي تشمل التغيرات المناخية وإزالة الغابات وفقدان الموائل والاتجار غير المشروع والصيد الجائر، والزراعة غير المستدامة والتلوث والمبيدات الحشرية.

وكشفت شبكة “Earth Day Network”، التي تنظم الاحتفالات بيوم الأرض، أننا نفقد الأنواع في الوقت الحالي بما يتراوح بين 1000 و10 آلاف ضعف المعدل الطبيعي.

وسوف تختفي العديد من الأنواع قبل أن نتعرف عليها أو عن الفوائد التي تجلبها لنظمنا البيئية وكوكبنا، وهذه الخسارة كبيرة لدرجة أنها تهدد رفاهية ومستقبل الجنس البشري.

– ما هو يوم الأرض؟

يهدف يوم الأرض إلى تشجيع الناس في جميع أنحاء العالم على أن يكونوا أكثر صداقة للبيئة، من خلال التطوع في مشاريع خضراء أو تركيب الألواح الشمسية في المنازل، وغيرها من المبادرات.

وبدأ هذا الاحتفال السنوي من الولايات المتحدة، عقب الكارثة البيئية التي سببها تسرب النفط في سانتا باربارا في العام 1969. والتي تسببت في مقتل أكثر من 3500 طائر قبالة ساحل كاليفورنيا.

ومنذ انطلاقه، دعمت مجموعة من المشاهير بما في ذلك نجوم هوليوود ليوناردو دي كابريو وإيما واتسون، الفعاليات المقامة احتفالا بيوم الأرض.

ودعت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، سكان العالم، هذا العام، للمشاركة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور عن “تفاصيل حول الأرض” عبر هاشتاغ “#PictureEarth”، وقالت الوكالة إنها تبحث عن أمثلة عن “حياة الأرض وحركتها وجمالها”.

ويمكن أن تشمل المشاركات صورا للأزهار والأشجار القديمة والحشرات الملونة والحمم المنصهرة والثلوج وأشعة الشمس الدافئة وغيرها من الأمثلة، التي يجب أن تتضمن معلومات حول المكان الذي التقطت فيه الصور.

وستختار ناسا بعض الصور التي تتم مشاركتها عبر الهاشتاغ لعرضها في مقاطع فيديو وصور مركبة، تعرض جمال الأرض من جميع أنحاء العالم.

كما احتفلت غوغل بيوم الأرض عبر رسومات مبتكرة في غوغل دودل “Google Doodle”، والتي احتوت ستة أنواع مهددة بالانقراض وبعض الحقائق عنها.

Stop to smell the roses 🌹… and then take a picture! This #EarthDay while we're showing the love for our planet, we want to share photos taken by you! Snap your best close-up using #PictureEarth & see how your 📸can be featured: https://t.co/93W09gEtrH pic.twitter.com/0S7LNcnlop

— NASA (@NASA) ٢٢ أبريل ٢٠١٩